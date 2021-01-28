Киев, , 16:04 — REGNUM Украина может получить очередной кредит от Международного валютного фонда (МВФ) не ранее апреля 2021 года. Об этом сообщили в своём отчёте аналитики банка JP Morgan.

«Мы сохраняем нейтральную позицию по локальным активам, поскольку ожидается ослабление фундаментальной поддержки, а также из-за неопределённости относительно сроков получения транша МВФ», — сказано в документе.

Эксперты ожидают, что договор между Украиной и МВФ может быть заключён в январе, однако получение Украиной очередного транша остаётся маловероятным. Страна может получить либо $1,4 млрд во втором квартале 2021 года, либо два транша по $700 млн во втором и третьем кварталах 2021 года.

В JP Morgan отметили, что Украина больше других стран пострадала от пандемии коронавируса по причине задержки реформ и отсутствие сотрудничества с МВФ.

Напомним, в 2020 году госдолг Украины вырос на 7% до $90,26 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Государственный долг Украины превысил $90 млрд