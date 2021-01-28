Москва, , 15:43 — REGNUM В России необходимо систематизировать меры для создания благоприятных условий для локализации производства в России. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

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"Вчера в ходе работы в рамках Давосского форума у меня была довольно большая встреча с представителями иностранных компаний, в том числе и тех, которые активно работают на российском рынке», — заявил Путин.

Путин отметил, что в России добиваются повышения уровня локализации, а тех инвесторов, которые приходят на наш рынок, поддерживают в том числе даже до госзакупок.

«Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может. Тем не менее, все эти правила должны быть как минимум прозрачными и понятными всем партнёрам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно», — указал он.