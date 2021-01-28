Москва, , 15:45 — REGNUM За шесть лет общее количество автодилеров в России снизилось на 15%. Об этом 28 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Если в начале 2015 года в РФ насчитывалось 3797 автоцентров, то в январе 2021 года их стало 3210.

Наибольшее количество дилерских центров в России было зафиксировано в 2015 году. Тогда их число достигло 3797. В течение следующих лет, за исключением 2018 года, этот показатель снижался.

Если же рассматривать последние три года, то сокращение числа автоцентров в стране варьировалось от 1% до 5%. Однако наиболее сильное сокращение произошло в 2016 году, когда число центров упало на 8%.

Напомним, в прошлом году компания «Чери Автомобили Рус» открыла в России более 50 новых дилерских центров. Теперь их число достигло 112.

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