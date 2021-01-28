Москва, , 15:38 — REGNUM Около 21 млрд рублей заложено в программах российских регионов на меры по восстановлению занятости в условиях вызванного пандемией кризиса. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил 28 января на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

Безработный Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит совещание с правительством по «социалке» — все новости»

До конца 2021 года, отметил Котяков, необходимо восстановить занятость до показателей, которые были до пандемии. Для этого нужно трудоустроить по меньшей мере 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Котяков предложил выделять дополнительные субсидии работодателям, которые принимают оставшихся без работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. Поддержка в размере трёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) позволит обеспечить работой более 220 тыс. человек.

Читайте также: Котяков предложил давать бизнесу три МРОТ за трудоустройство безработных