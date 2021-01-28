Москва, , 15:31 — REGNUM На российском рынке банковских услуг имеет место неравная конкуренция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал данные международного рейтингового агентства S&P, которое выяснило, что российские банки недополучат около 1,5 трлн рублей процентного дохода в 2021—2022 годах.

«Здесь ряд проблем. Во-первых, снижение процентной маржи происходит постольку, поскольку снижаются процентные ставки. Они сейчас меньше, чем год или два назад. Во-вторых, у нас неравная конкуренция на рынке, — пояснил Солодков. — Есть госбанки, которым по большому счету депозиты не нужны. Там держатся и расчетные счета, и средства бюджета. И есть частные банки, которые ничего, кроме депозитов, для фондирования привлечь не могут. При этом крупные государственные банки, поскольку у них пассивы дешевые, снижают кредитную ставку. То есть они могут кредитовать по более низкой ставке, сохраняя при этом свою процентную маржу».

Это, как пояснил Солодков, бьет по всем остальным банкам, которые не имеют дешевого фондирования.

«Соответственно их процентная маржа снижается, и растут риски, связанные с тем, что банки не смогут адекватным образом выполнять поставленные перед ними задачи. А в худшем случае могут стать и убыточными», — пояснил Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки вполне адаптировались к экономической неопределенности, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса.

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