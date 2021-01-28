Москва, , 15:35 — REGNUM За 2020 год российские дилеры Mitsubishi продали 28 153 автомобиля, что на 30% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Среди моделей Mitsubishi чаще всего в прошлом году в РФ покупали кроссовер Outlander. Его предпочли приобрести 17 836 российских автолюбителей, что на четверть (25%) меньше, чем в 2019 году.

Второе место занимает рамный внедорожник Pajero Sport. Это авто в 2020 году дилерам удалось реализовать в количестве 4679 экземпляров — на 32% меньше, чем в предшествующем году. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX (2658 ед.; — 38%)

Напомним, в конце прошлого года дилеры компании Mitsubishi в России подняли цены на две модели — ASX и Eclipse Cross. Их цена выросла на 30 — 60 тыс. рублей. После повышения начальная версия ASX стоит 1 602 000 рублей, а базовая цена Eclipse Cross равна 2 130 000 рублей.

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