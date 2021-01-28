Йошкар-Ола, , 15:28 — REGNUM Согласно распоряжению Межрегионального территориального управления Росимущества в Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области имущественный комплекс, ранее принадлежавший федеральному государственному казенному учреждению «Авиационная база» в деревне Савино, в пригороде Йошкар-Олы, передан в собственность Марий Эл. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

В частности, комплекс включает территорию площадью 322 тыс. кв метров и 15 объектов недвижимости.

По словам главы региона Александра Евстифеева, сейчас на площадке восстанавливается освещение, проводятся ревизии систем водоотведения и теплоснабжения.

В дальнейшем планируется восстановить корпуса, расположенные на территории. Министерству промышленности, экономического развития и торговли республики поручено подготовить предложения о дальнейшем использовании комплекса. По мнению Евстифеева, здесь можно создать республиканский Технопарк.