Москва, , 15:27 — REGNUM Ради поддержки занятости в России нужно выделять работодателям дополнительные субсидии. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

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«Для того, чтобы нам достичь цели по допандемическим показателям, предлагаем расширить программу переобучения, которая на сегодняшний день уже введена, и ввести новые меры по субсидированию найма», — заявил Котяков.

Субсидирование найма — очень ожидаемая предпринимательским сообществом и регионами мера, указал он.

«Здесь мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трёх минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центре занятости до 1 января 2021 года», — подчеркнул министр.