Москва, , 15:22 — REGNUM Причиной роста цен на те или иные товары и услуги в России зачастую бывает жадность предпринимателей. Такое мнение 28 января высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выросли даже цены на похоронные услуги. Не ясно какими причинами это обусловлено. Московский и подмосковный монополист ГБУ «Ритуал» объявил, что повышает цены на свои услуги на 30%. Это то, что мы сегодня наблюдаем. И это на фоне значительного увеличения смертности», — сказал Кричевский.

По его словам, зачастую в России одна из главных причин роста цен на те или иные товары и услуги — это жадность производителей и последствие устойчивых картелей, а также монополий.

«Мы видим, что в стране некому обуздать алчные интересы производителей аграрной продукции. К этому нужно быть готовым и еще раз повторюсь — мы в начале этого процесса», — заявил Кричевский.

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