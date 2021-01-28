Москва, , 15:18 — REGNUM Численность безработных в России постепенно сокращается несколько месяцев подряд. Об этом 28 января заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.

Работа ресторана после снятия режима ограничений в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В центре занятости мы тоже фиксируем снижение официально зарегистрированных безработных. На текущий день состоят на учёте порядка 2 млн 560 тыс. человек. Опять же напомню, что этот показатель был максимальным в сентябре и он превышал значение 3,7 млн человек», — заявил Котяков.

Причины снижения численности безработных заключаются в ослаблении ограничительных мер и адаптации организаций к изменяющейся эпидситуации.

«Это также эффект от тех инструментов финансовой поддержки, которые были введены в период распространения коронавирусной инфекции: напомню, это льготные кредиты, снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса, это налоговые каникулы для пострадавших отраслей», — подчеркнул министр.

«И, конечно же, влияют уже принятые меры по содействию занятости. В частности, речь идёт об успешном трудоустройстве граждан после переобучения», — добавил он.

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