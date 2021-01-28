Киев, , 15:17 — REGNUM Министерство финансов Украины с начала 2021 г. разместило облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 28,6 млрд грн (около $1 млрд).

Об этом заявил 28 января глава совета Национального банка Богдан Данилишин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, эта сумма составляет около 6% от годового плана внутренних заимствований.

«Рост гривневых ОВГЗ в обращении с начала года составил 16,6 млрд грн, из которых ОВГЗ на сумму 9,4 млрд грн было приобретено банками, 5,7 млрд гривен — нерезидентами», — сообщил Данилишин.

Он отмечает, что увеличение вложений в гривневые ОВГЗ юридических и физических лиц — резидентов с начала года составило 533 и 953 млн гривен соответственно. Объем ОВГЗ в собственности национального банка с начала года не изменился.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что всего минфин Украины в 2020 году привлек в госбюджет страны от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 382,3 млрд грн (порядка 14 млрд долларов).