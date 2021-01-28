Москва, , 15:14 — REGNUM В России есть замена пальмовому маслу, и прежде всего это подсолнечное масло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что импорт пальмового масла в РФ уменьшился за 11 месяцев 2020 года на 1,5%.

«Объем ввоза пальмового масла в Россию составляет около миллиона тонн в год. Это второе по объемам использования в нашей стране растительное масло. Первым традиционно является подсолнечное. Если говорить о всемирном масштабе, то пальма становится самой распространенной масличной культурой с объемом производства более 72 млн тонн по итогам 2019−2020 сельхозгода. Одним из крупнейших мировых потребителей данного продукта является Евросоюз. На долю же России приходится менее 2% от произведенного объема, — сказал Мурзаев. — Уже эта статистика показывает, насколько важна данная культура для различных отраслей промышленности. В первую очередь для пищевой и косметической. Пальмовое масло используется даже для производства биодизеля. Такое массовое применение объясняется крайней дешевизной продукта — от 10% до 40% дешевле других видов растительных масел, кроме того, масличная пальма способна давать четыре урожая в год, что значительно повышает объемы производства».

Исходя из этого, как пояснил Мурзаев, значение пальмового масла для производств, где оно активно применяется, очень велико, причем в некоторых случаях его замена ведет к резкому подорожанию продукции и практически не имеет экономически обоснованной альтернативы.

«Особенно это касается кондитерской промышленности, на которую в России приходится наибольшая доля использования пальмового олеина, — сказал Мурзаев. — Вопреки расхожему мнению, на изготовление молочных продуктов идет по разным оценкам менее 15% от ввозимого объема. Остальное расходуется на производство хлебобулочных изделий, фаст-фуда и так далее. Поэтому сокращение импорта пальмового масла, если эта тенденция примет долгосрочный характер, следует признать тревожным знаком, показывающим, что производство целой группы пищевых товаров снижается».

При этом эксперт уточнил, что замена пальмовому маслу есть, и прежде всего это подсолнечник.

«Но с учетом складывающихся цен замена пальмового масла на подсолнечное приведет к росту затрат на производство многих пищевых продуктов, — считает Мурзаев. — То есть с экономической точки зрения такая замена не только не целесообразна, но и грозит дальнейшим увеличением себестоимости продуктов питания и, следовательно, ростом цен на прилавках. Поэтому вряд ли стоит горячо приветствовать снижение импорта пальмового масла до совсем незначительных объемов!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в течение первых шести месяцев 2020 года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%.

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