Москва, , 15:19 — REGNUM По итогам 2020 года российские дилеры выручили с продажи легковых машин 2,249 трлн рублей. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Из этой суммы на кроссоверы и внедорожники российские автолюбители потратили 1,48 трлн рублей.

За машины В-сегмента (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) автодилеры в прошлом году в России выручили 247,6 млрд рублей. Годовая выручка с продажи автомобилей С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») составила 150,4 млрд рублей.

Что же касается седанов бизнес-класса, то их за прошлый год было продано на общую сумму 121 млрд рублей.

Денежный оборот в сегменте B+ (длина кузова этого класса авто составляет от 3700 до 4300 мм, а ширина не превышает 1700 мм) к концу года достиг 86 млрд рублей.

Самый маленький объём выручки за 2020 год был получен от продажи автомобилей А-сегмента (машины малого класса) — 2,1 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году в России самым покупаемым новым автомобилем В-сегмента (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) стала модель Lada Granta. Это авто за год приобрели 126,1 тыс. человек — на 7,2% меньше, чем в 2019 году.

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