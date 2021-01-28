Москва, , 15:05 — REGNUM Стоимость продуктов питания в России растет не только по объективным, но и в силу субъективных причин. Об этом 28 января заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К объективным факторам относится, например глобальный подорожание пшеницы. За прошлый год рост её цены составил более 30%. Еще одной причиной повышения цен на еду внутри страны стало падение курса рубля. Однако есть и субъективные факторы, которые привели к удорожанию продуктов питания, отметил экономист.

«К ним я отнесу в первую очередь неэффективность, некомпетентность управления аграрным сектором страны в целом. Туда пришли люди, которые мало что понимают в реальном сельском хозяйстве. Они великие банкиры, пиар-менеджеры. Но что касается реальных потребностей села здесь очевиднейшие проблемы», — сказал Кричевский.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР имеет преимущество перед РФ — мнение

Читайте развитие сюжета: Российских аграриев обвинили в алчности и завышении цен