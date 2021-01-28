Москва, , 14:50 — REGNUM России следовало бы перенять «двухэтажный» принцип работы рынка. Об этом 28 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Китайцы строят двухэтажный рынок, когда есть государственная и частная экономика», — сказал Калашников.

В рамках этой схемы государственная экономика и государственные деньги никак не пересекаются с частным рынком. Государство создает инфраструктуру, а рынок живет по своим законам. В итоге такой подход дает возможность стране развиваться.

«Мы же сразу построили модель, где поставили задачу двухпутной экономики, когда разницы, границы между государственными и рыночными деньгами нет. Сперва это привело к тому, что колоссальный приток государственных денег перешел в частные руки. А сейчас это смешение государственного и частного, что порождает невозможность государства контролировать», — заявил Калашников.

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