Южно-Сахалинск, , 02:27 — REGNUM В декабре 2018 года министр экономразвития Сахалинской области подписал акт приемки комплекса, аттракционы которого нельзя было использовать «без угрозы жизни и здоровью». Фирма получила более 3 млрд рублей и на следующий год была ликвидирована, а на министра заведено уголовное дело. Подробности выяснился корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

«Аква Сити» Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр, представляя интересы заказчика по госконтракту на покупку многофункционального центра со встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения «Аква Сити» у коммерческой компании, в декабре 2018 года подписал акт приёмки центра. Проблема была в том, что, по заключению экспертов, на момент передачи водного комплекса в собственность региона техническое состояние аттракционов и оборудования не соответствовало нормативным требованиям и представляло угрозу для жизни и здоровья.

С 2017 года министерством экономического развития региона руководит Алексей Успенский. А «Аква Сити» начали строить в 2014-м, когда минэкономразвития подписало контракт на приобретение водноспортивного физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» у ООО «Городская управляющая компания». Итоговая стоимость сделки составила 3,219 млрд рублей. Из подписанного Успенским в 2018 году акте приёма-передачи следует, что объект передан «в надлежащем техническом состоянии» и «пригоден к дальнейшей эксплуатации по назначению».

А вот ООО «Городская управляющая компания» на момент подписания крупного контракта было всего два года, оно даже не было застройщиком как таковым и по основному виду деятельности работало в управлении эксплуатацией жилого фонда. И в 2019-м вовсе прекратило своё существование путём реорганизации в форме присоединения к ООО «Бриллиант». И это еще не всё.

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