Москва, , 14:37 — REGNUM Решить проблему роста цен на продукты питания бюрократическими рычагами можно только при условии борьбы с дефицитом этих товаров. Об этом 28 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для нашей страны со всей ее спецификой, эти меры, которые предложило правительство, могут решить проблему стабилизации цен при условии, что будут предприниматься меры для избежания дефицита этих товаров», — заявил Калашников.

Депутат Госдумы РФ отметил, что способы регулирования рынка уже отработаны во многих странах. Поэтому Россия могла бы перенять эти методики.

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