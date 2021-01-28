Москва, , 14:31 — REGNUM Незначительность объема разного рода активов российских резидентов, замороженных в Евросоюзе, лишь отражает тот уже очевидный факт, что давление на Россию потеряло для Европы какой-либо экономический смысл, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Страны ЕС не могут себе позволить накладывать ограничения на движение денежных средств и иные активы своих постоянных торговых партнеров из России, которые во многом обеспечивают бесперебойное функционирование всей экономической системы еврозоны (прежде всего, ее энергетической и сырьевой составляющей).

В то же время контрмеры, предпринятые нашим государством, привели к потере европейскими производителями значительной доли на внутреннем российском рынке.

В результате образовавшегося дисбаланса во взаимодействии экономик России и ЕС, убытки европейских предпринимателей явно перекрыли фактический эффект от действий ограничений, накладываемых на российских бизнесменов. Тем более, что некогда выбранный курс на деофшоризацию сократил поле возможностей для европейских фискальных органов.

Программа импортозамещения, с какими бы огрехами она не работала, позволила насытить внутренний спрос, в то время как наши европейские соседи лишились емкого и высокодоходного рынка сбыта. Наш же традиционный экспорт в Европу страдал от влияния чисто рыночных факторов (колебания спроса, курс валюты и т.д.).

Изменения, происходящие в мире на фоне коронавирусного кризиса, ставят ЕС перед необходимостью расширения сотрудничества с нашей страной. Возрастающая важность России для еврозоны связана не только с потребностями восстанавливающихся экономик в топливе, но и с растущим спросом внутренних рынков Европы на продукцию сельского хозяйства.

Ускорить рост в ЕС способно открытие европейскими функционерами традиционного российского рынка для своих предпринимателей, что возможно при условии отказа политиков из ЕС от бесперспективного санкционного давления на нашу страну.

Учитывая же, что Россия демонстрирует своим европейским соседям образчик эффективной борьбы с эпидемией коронавируса, взаимодействие в медицинской сфере также становится жизненно важной необходимостью для стран Евросоюза.

Изначально санкционное давление на нашу страну не имело серьезных перспектив. Экономическая же реальность диктует европейским политикам необходимость отмены санкций против России в интересах самого же Евросоюза», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка €5 млн, из которых €1,83 млн — активы в Германии, составляет объем активов российских физических и юрлиц, замороженных в ЕС в связи с санкциями, введенными в 2014 году.

Читайте также: В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов граждан России