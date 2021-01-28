Москва, , 14:28 — REGNUM Продовольствие в РФ уже дорожает, и возможен скачок цен и на молоко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что производители молочной продукции и власти страны должны избежать необоснованных скачков цен на молоко и продукты из него.

«Когда у вас нет денег, любое повышение цен оказывается крайне серьезным и крайне болезненным, — сказал Делягин. — Даже то подорожание, которое еще два года назад было бы абсолютно нормальным и на него бы никто не обратил внимания, сейчас будет крайне чувствительным. Но в целом мы имеем скачок цен на продовольственные товары в силу злоупотребления монопольным положением. Так что я думаю, что будет скачок цен и на рынке молока. Рост цен на продовольствие уже идет. Люди об этом говорят. Если это не отражается в статистике, то это проблема статистики государства, которое умудряется врать даже самому себе. И возможно, что в будущем рост цен охватит новые сектора продовольствия. Потому что когда государство говорит: «Мы этим займемся», это опасный признак».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Патрушева, самообеспеченность молоком и молочными продуктами в РФ должна составлять не менее 90%.

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