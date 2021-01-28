Москва, , 14:25 — REGNUM Доллар и евро 28 января обновили максимумы 2021 года на уровне 76,50 руб. и 92,50 руб. соответственно. До конца недели можно ожидать выхода на новые рекордные уровни. Этому будет способствовать негативная конъюнктура на мировых финансовых и товарных рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Толчком к этому могут послужить слабые данные из США по заявкам на первичные пособий по безработице в четверг и личным доходам/расходам в пятницу.

Накануне хуже ожиданий оказались показатели по заказам на товары длительного пользования и низкая оценка в краткосрочной перспективе экономики, которую дал глава ФРС.

При этом происходит пересмотр ожиданий в отношении готовности Конгресса США быстро решить вопрос с принятием пакета стимулов, ранее оцененного в $1,9 трлн.

Из-за оппозиции со стороны демократов, которая может усилиться из-за инициированного импичмента Трампа, процесс может затянуться, а объем поддержки пересмотрен вниз.

Это может стать неприятным сюрпризом для инвесторов, которые наблюдают сложности с дистрибуцией вакцин против COVID-19 и обсуждение ограничения авиасообщения в Европе с ужесточением ограничительных мер из-за непростой эпидемиологической ситуации.

В динамике курса рубля может проявляться и влияние геополитических факторов. В список раздражителей для США и ЕС помимо приписываемого вмешательства в выборы 2020 года, входят поощрения операций против США в Афганистане и недавние хакерские атаки», — пояснил эксперт.

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