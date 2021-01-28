Москва, , 14:24 — REGNUM В 2021 году доходы жителей РФ продолжат снижаться, так как в стране не прекращается вымаривание экономики искусственно созданным денежным голодом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал данные Forbes о том, что в 2020 году доходы крупнейших российских арендодателей упали почти на 25%.

«Для российской экономики в целом рынок аренды недвижимости не очень важен. Потому что это не системообразующая отрасль, — сказал Делягин. — То есть это рынок, который влияет на настроения и самочувствие людей, которые заходят в торговые центры, но не более того. Но когда у людей нет денег, то благолепие в торговом центре скорее вызывает отторжение и враждебность. В этом году доходы, безусловно, продолжат снижаться, хотя и не такими темпами. Может быть, они вырастут, но 25-процентный спад не отыграют. Просто потому, что мы видим, что у людей нет денег, а вымаривание экономики РФ искусственно созданным денежным голодом продолжается. Ну и соответственно, откуда у людей возьмутся деньги в такой ситуации? Значит и аренда недвижимости будет в глубоком пролете».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что в России недвижимость теряет свою функцию машинки для печатания денег олигархами.

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