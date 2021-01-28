Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM За 2020 год прекратили свое существование 5 026 фирм, зарегистрированных в Нижегородской области. То есть почти 4% от общего числа компаний, работавших в регионе. Такие данные приводятся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

По имеющейся информации, если по состоянию на конец 2019 года в Нижегородской области было зарегистрировано 127 339 фирм, то по итогам 2020 года их осталось только 122 313.

Также стало известно о том, что с начала 2021 года в регионе официально зарегистрировались 15 976 новых компаний. То есть на 4 236 меньше, чем учредили нижегородские предприниматели годом ранее.

Тем не менее, несмотря на сокращение количества субъектов малого и среднего бизнеса, количество их сотрудников увеличилось почти на полтысячи человек и составило около 398,4 тысячи человек.