Москва, , 14:30 — REGNUM Российским банкам не стоит выдавать кредиты с плавающей ставкой заёмщикам, не способным до конца оценивать свои риски. Об этом директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила 28 января на конференции Ассоциации банков России.

Она отметила, что в 2020 году и ранее банки активно пользовались таким инструментом, как переход к плавающим ставкам. Размер такой ставки не зафиксирован, её рассчитывают по определённой формуле.

«Но здесь очень важно внимательно следить за кредитными рисками и предлагать их тем заемщикам, которые могут оценить свои риски и которые останутся платежеспособными в случае повышения ставок», — сказала Данилова и подчеркнула, что процентные риски не должны трансформироваться в кредитные риски.

Данилова уточнила, что доля плавающих рублевых ставок высока в основном в корпоративном сегменте кредитования. В случае крупных компаний это почти 40% портфеля, в случае МСП — около 20%.