Москва, , 14:12 — REGNUM На заводе Renault в Москве началось производство нового внедорожника Duster. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Renault Duster второго поколения был увеличен в размерах. Теперь в длину он достигает 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина составила 1804 мм, а высота — 1682 мм. Кроме того, была также увеличена колесная база. Её размер теперь составляет 2676 мм.

Внешне Duster также изменился. Он получил оригинальный дизайн передней и задней частей кузова. А вот салон стал похож на внутреннее устройство кросс-купе Arkana. Также новинка получила собственные дверные карты.

Ожидается, что новый Duster получит турбированный мотор на 1,3 л мощностью 150 л. с. взамен 143-сильного двухлитрового атмосферного двигателя. На выбор будет переднеприводная и полноприводная версии.

В продаже новый Duster появится в первом квартале текущего года. Официально он будет представлен в онлайн-формате 11 февраля.

Ранее стало известно, что Renault поднял цены в России почти на всем автомобили 2020 и 2021 модельных годов, за исключением модели Duster 2020 года.

Читайте также: Онлайн-продажи машин Renault в России выросли в три раза