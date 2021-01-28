Архангельск, , 13:57 — REGNUM В 2020 году из-за введенных налоговых послаблений бюджет Архангельска недополучил более 500 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Так, субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие в условиях ограничений, на три месяца были освобождены от уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом. Поддержка оказана на общую сумму 2,6 млн. рублей 40 субъектам — арендаторам нежилых помещений и зданий с земельным участком. Также для ряда предпринимателей действовала налоговая льгота на имущество физических лиц.

Кроме того, предпринимателя получили отсрочку по арендным платежам на сумму более 4 млн. рублей, по оплате выкупаемого у муниципалитета имущества — на общую сумму более 9 млн. рублей, по договорам эксплуатации рекламных конструкций — на 6 млн рублей.

«Эти меры наряду с другими, предложенными на региональном и федеральном уровне, позволили сохранить рабочие места для горожан и деловую активность», — подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Архангельской области на фоне пандемии лишился 10 млрд рублей. Половина из этих средств была направлена на борьбу с COVID-19.