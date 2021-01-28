Москва, , 13:45 — REGNUM Сегодня, 28 января, не самый лучший день для финансовых рынков, нефтяные котировки c утра под давлением, снижаются на 0,8% к отметке $55 за баррель Brent и сигнализируют о вероятном продолжении негативной динамики в течении сегодняшних торгов к следующему уровню $53−53,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правда перед тем, как отправиться к более низким котировкам, эталонной смеси, добываемой в Северном море, необходимо преодолеть психологически важный рубеж в $54,80−55,00 за баррель.

Уровень, конечно, важный, но в условиях ухудшающихся экономических перспектив первого квартала 2021 года, пройти его будет не так и трудно.

ФРС США 27 января уже ухудшила прогнозы по росту американской экономики, а сегодня к этому может добавиться и статистическое подтверждение, когда в 16:0 по мск будут опубликованы первые оценки ВВП США за IV квартал 2020 года.

Консенсус-прогноз подразумевает замедление с 33,4% до 4,0%, если он подтвердится и $54,80 не устоит, котировки быстро соскользнут к $53,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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