Уфа, 28 января 2021, 13:44 — REGNUM Обеспечение школьников горячим питанием является важной основой укрепления их здоровья. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров при обращении с Посланием государственному собранию республики.
По его словам, власти Башкирии одними из первых в России приняли стандарт школьного питания, разработали типовые контракты, внедрили единое меню.
Кроме этого, в школьные столовые поставляются качественные продукты башкирских производителей, пищеблоки оснащаются современным оборудованием, сообщил он и добавил, что родители учеников через «Электронный дневник» участвуют в составлении школьного меню.
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