Уфа, , 13:44 — REGNUM Обеспечение школьников горячим питанием является важной основой укрепления их здоровья. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров при обращении с Посланием государственному собранию республики.

По его словам, власти Башкирии одними из первых в России приняли стандарт школьного питания, разработали типовые контракты, внедрили единое меню.

Кроме этого, в школьные столовые поставляются качественные продукты башкирских производителей, пищеблоки оснащаются современным оборудованием, сообщил он и добавил, что родители учеников через «Электронный дневник» участвуют в составлении школьного меню.

«При этом совершенно точно говорю, что недостатки в этой работе у нас всё же есть. И конечно, мы должны обеспечить наших ребят качественным питанием. Огромные суммы федеральных и республиканских денег идут на это. Ведь это важная основа укрепления их здоровья. Так же, как физкультура и спорт», — сообщил Хабиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии рассказали о доли мяса местного производства в детском питании