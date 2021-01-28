Берлин, , 13:51 — REGNUM Активы российских граждан на сумму около €1,83 млрд заморожены в Германии с 2014 года из-за санкций. Таковы данные министерства экономики и энергетики ФРГ, представленные бундестагу.

Счета под арестом

В протоколе заседания от 13 января указано, что в 2014 году в Германии заморожены деньги и активы российских граждан и компаний на сумму €134 126. В 2015 году общая сумма составила €124 404, в 2016-м — €124 484, в 2017-м — €284 415, в 2018-м — €485 428, в 2019-м — €336 836 и в 2020-м — €341 134.

Ведомство привело и некоторые другие цифры. Так, в Ирландии в 2019 году заморожены деньги и активы граждан РФ на €77 тыс., в Италии — на чуть более €148 тыс., в Нидерландах — на €819. Кипр в 2018 году заморозил такие активы на более чем €3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мюнхенский институт экономических исследований (ifo) констатировал серьезный ущерб промышленности ФРГ из-за российских санкций. Сильнее всего пострадали автомобильная, машиностроительная и химическая промышленность.

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