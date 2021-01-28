Сеул, , 13:39 — REGNUM В январе 2021 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 77 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, по сравнению с декабрем прошлого года индекс вырос на 2 пункта. Известно, что показатель продолжает расти на протяжении двух месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что деловая активность постепенно восстанавливается в связи с замедлением темпов распространения коронавирусной инфекции.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.