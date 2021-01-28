Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чувашии назвали «технической ошибкой» сумму в 12 млн рублей при размещении тендера на оформление театра, где будет оглашено послание главы республики Олега Николаева. Он отменён. Об этом ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

В рамках тендера предусмотрено изготовление баннерных конструкций, их монтаж и демонтаж, а также оформление фойе.

«Сумма, которую планируют направить на оформление послания главы Чувашской Республики, составляет чуть более 123 тыс. рублей. При размещении тендера на оказание услуг произошла техническая ошибка», — говорится в сообщении.

В администрации главы республики также отметили, что предыдущий тендер был отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте «Ростендер» был размещён тендер об оказании услуг по оформлению мероприятия с указанной начальной стоимостью 12 311 048 рублей. При этом в самом документе об обосновании начальной цены средняя стоимость одной условной единицы составила 123 110 рублей 48 копеек.

Напомним, 2 февраля глава Чувашии Олег Николаев впервые обратится с посланием Госсовету республики.

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