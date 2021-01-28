Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Власти Ленинградской области не видят необходимости в строительства нового грузового порта в бухте Батарейная в Ломоносовском районе региона. Об этом 28 января во время заседания правительства Ленобласти сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что правительство РФ отдало без торгов в аренду на десять лет участок земли в Ломоносовском районе Ленинградской области под строительство зернового терминала. За инвестиционный проект, предусматривающий строительство производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная стоимостью 35 млрд рублей, берётся ООО «Балтийский Зерновой Терминал», входящий в группу компаний (ГК) «Содружество».

Предполагается, что находящиеся в государственной собственности объекты недвижимости, расположенные в бухте, будут снесены арендатором. Речь идет о бывшей базе подводных лодок — это около 20 объектов инфраструктуры, включая пирс и железнодорожную насыпь.

«Может, непопулярную вещь скажу, но нам не нужно под каждый объем груза строить отдельный порт. Давайте будем честны перед федеральным правительством и скажем, что у нас уже есть территории, где развиваются порты. Мы не должны наше стратегическое богатство отдавать под каждого владельца груза. Да, область должна развиваться, но комплексно, учитывая все интересы», — сказал Александр Дрозденко.

Отметим, изначально правительство Ленобласти одобрило строительство нового производственно-логистического комплекса, однако позже пересмотрело свое мнение. Как итог, в июне 2020 года губернатор Александр Дрозденко отозвал свое согласование на размещение зернового терминала и сослался на необходимость провести независимую экологическую экспертизу с привлечением Минприроды РФ.

Тогда же говорилось, что у региональных властей вызывает сомнение необходимость строительства нового терминала, учитывая уже построенные и проектируемые портовые комплексы на Балтике. Также губернатор согласился с доводами об отсутствии необходимости размещения терминала в этом месте, которые приводят общественные организации, выступающие против строительства порта.

Добавим, деятельность ГК «Содружество» сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, предоставлении широкого спектра логистических услуг, закупке зерновых и масличных культур, дистрибуции продукции до конечного потребителя.

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Напомним, на южном берегу Финского залива на территории Кингисеппского района Ленобласти успешно работает и развивается грузовой порт Усть-Луга.

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