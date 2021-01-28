Москва, , 13:30 — REGNUM То, что последние два месяца 2020 года жители РФ стали активно скупать валюту, может быть связано как с опасениями по поводу новых санкций, так и с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«В том, что население скупает валюту, нет ничего необычного. Это называется диверсификацией рисков, когда сбережения населения раскидываются по разным валютам, — сказал экономист. — Даже центральные банки формируют международные резервы страны в разных валютах и золоте и время от времени пересматривают их удельный вес. Приобретение населением РФ валюты в последние два месяца 2020 года может быть связано с рядом причин — усилением угрозы новых санкций в связи со сменой администрации США, ростом заболеваемости COVID-19 и неопределенностью с количеством вакцины и ее эффективностью. А также традиционным ростом предновогодних выплат».

И здесь, как полагает Джигатян, дело не столько в недоверии к рублю как к валюте.

«Фундаментальных причин для его волатильности нет. Об этом свидетельствуют низкие темпы инфляции по итогам 2020 года — 4,9% при неизменной в течение полугода ключевой ставке ЦБ РФ — 4,25%. Скорее, имеет место недоверие к рублю как к средству накопления», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Дмитрий Тарасов заявил, что жители России потихоньку избавляются от рублевых накоплений и переводят их в валютные.