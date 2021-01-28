Москва, , 13:30 — REGNUM По итогам 2020 года в России больше всего новых легковых автомобилей было куплено в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Пробки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

За год в российской столице было куплено 196,4 тыс. новых автомобилей. На втором месте оказалась Московская область. Здесь легковые машины приобрели 110,5 тыс. человек.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 86,2 тыс. проданных авто. На долю этих трёх регионов пришлось 27% от общего количества проданных в России новых легковых машин.

На четвёртом и пятом местах в региональном рейтинге оказались соответственно Татария (63,6 тыс. ед.) и Краснодарский край (55,3 тыс. ед.).

Напомним, по итогам первых 11 месяцев 2020 года больше всего новых грузовых машин было реализовано в Москве — 7,4 тыс. экземпляров. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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