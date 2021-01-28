Москва, , 13:28 — REGNUM На восстановление потребительского спроса на золото в РФ уйдет не один год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал данные Всемирного совета по золоту, которые показали, что в мире в 2020 году потребительский спрос на этот драгоценный металл оказался на минимальном с 2009 года уровне.

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«Если мы говорим о потребительском спросе на золото, то это прежде всего ювелирные украшения, — сказал Зубец. — Если мы говорим о монетарном золоте, которое в собственности банков, то оно на потребительский рынок попадает в очень незначительной степени. Главный потребитель золота — это ювелирное производство. Если брать серебро, то там ситуация немного другая, потому что серебро — это промышленный металл. У него очень серьезное применение в промышленности. Золото в промышленности тоже применяется, но намного меньше, чем серебро. А в 2020 году было не до ювелирных украшений — огромное количество людей сидело без работы, а другие люди потеряли часть доходов. То есть спрос на ювелирное золото в силу экономических проблем сильно упал. Отсюда и потрясения на рынке».

Однако, Зубец подчеркнул, что в настоящее время спрос на ювелирные украшения падает по всему миру.

«Какое-то время назад считалось нормально носить цепь в палец толщиной на шее. Сейчас, слава богу, такого нет. Сейчас это считается признаком дурного вкуса. То же самое и за границей», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-ноябрь 2020 года произведено 314,41 тонны золота, что на 22,85 тонны, или на 6,78% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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