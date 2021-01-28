Грозный, , 13:21 — REGNUM В Чечне планируется реализовать проект по строительству малой гидроэлектростанции в Итум-Калинском районе. Ее мощность составит 10 мВт. ГЭС «Башенная» будет снабжать электроэнергией высокогорные селения, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

По словам главы правительства Чечни Муслима Хучиева, реализация проекта сыграет большую роль для повышения качества энергообеспечения жителей и предприятий республики.

Потенциал Чечни в сфере возобновляемой электроэнергии высоко оценил прибывший для обсуждения проекта заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Николай Карпухин. Вместе с премьер-министром Чечни он побывал на месте будущей стройки. Муслим Хучиев поблагодарил за решение о строительстве ГЭС и пообещал всемерную поддержку в решении возникающих вопросов при реализации проекта, в котором власти региона очень заинтересованы.

Напомним, первая малая ГЭС была построена в Чечне в 2015 году. Она также была открыта в Итум-Калинском районе.

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