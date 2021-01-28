Сеул, , 13:22 — REGNUM В 2020 году пассажиропоток метрополитена в Сеуле составил 1,97 млрд человек, что на 27,4% или 700 млн человек меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей корпорации Seoul Metro.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный пассажиропоток также сократился с 7,46 млн человек в 2019 году до 5,41 млн человек в 2020 году.

Эксперты отмечают, что на сокращение показателя во многом оказала влияние пандемия коронавируса.

Число пассажиров, пользующихся бесплатным проездом на 1−8 линии Сеульского метрополитена, также сократилось на 15,3%, до 78,15 млн человек.

Между тем, доходы корпорации Seoul Metro сократились в годовом исчислении на 27%, до 1,2 трлн вон (~$1,07 млрд).