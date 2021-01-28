Джакарта, , 13:15 — REGNUM По данным статистики падения темпов роста ВВП в странах Азии, Индонезия заняла шестое место после Пакистана и Южной Кореи, сообщает Detik.

Рост экономики Индонезии был зафиксирован на уровне — 0,2%.

Несмотря на рецессию, данные показывают, что экономика Индонезии опережает Японию, Сингапур, Малайзию, Гонконг и Филиппины.

Вьетнам стал страной с лучшими экономическими показателями в Азии в 2020 году.

По мнению экономистов Bank of America, рост экономики Вьетнама, вероятно, сохранится в 2021 году. Банк прогнозирует, что рост экономики Вьетнама достигнет 9,3% в 2021 году, что намного выше, чем прогноз Всемирного банка в 6,7%.

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто считает, что в 2021 году рост экономики страны сможет достичь 5,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия заняла 102-е место в индексе восприятия коррупции за 2020 год по версии международной неправительственной организации Transparency International.

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