Сухум, , 13:17 — REGNUM В Минтрансе России идет работа над тем, чтобы восстановить Сухумский аэропорт. Об этом 27 января в эфире АГТРК заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

Абхазский президент сообщил, что из России неоднократно приезжают специалисты. Кроме того, республику посещали «потенциальные инвесторы». Бжания считает, что этот проект очень важен для Абхазии.

«Положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах», — сказал глава республики.

Стоит отметить, что Сухумский аэропорт перестал функционировать с 1993 года. Его территория используется для базирования ВВС Абхазии. Единственный случай, когда там за это время приземлялся гражданский самолет произошел в сентябре 2008 года. Тогда в республику прибыл глава МИД России Сергей Лавров.

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