Иркутск, , 12:52 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали сумму федеральной финансовой поддержки, которую получили региональные кинотеатры, пострадавшие от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Как поясняет пресс-служба областного правительства, расчёт проводили на основании их количества в общем прокате и размера зрительных залов.

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В Иркутской области самую большую субсидию получила сеть кинотеатров «Баргузин», её размер 25 млн рублей. Всего же средства получили шесть кинотеатров Иркутска, два — Усть-Илимска, по одному в Братске, Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском, Саянске, Нижнеудинске, Черемхово, Куйтуне, Ангарске. Им перечислено 42,9 млн рублей.

Также субсидию получила федеральная сеть кинотеатров, которая представлена в Иркутске. Сумма, которую в качестве поддержки получит региональная организация, пока не определена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1638 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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