Оренбург, , 12:44 — REGNUM В Оренбургской области начнется производство медицинского кислорода. «Уральская Сталь» уже получила лицензию Минпромторга России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Руководство «Уральской Стали"отметило, что предприятие способно производить в месяц до 400 тонн жидкого кислорода с высокими качественными характеристиками. Такого объема достаточно для того, чтобы обеспечить значительную часть потребностей медицинских учреждений Оренбуржья.

В медицинский учреждения области кислород для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения поступит после завершения процедуры регистрации Минздравом России.

как ранее сообщало ИА REGNUM, на 28 января в оренбургских больницах 41 пациент с коронавирусной инфекцией находится на искусственной вентиляции лёгких, а 617 пациентов получают кислородную поддержку.

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