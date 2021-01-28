Новошахтинск, Ростовская область, , 12:38 — REGNUM В Новошахтинске Ростовской области готовят к открытию ковид-госпиталь. Стоимость оснащения стационара оценивается более чем в 52 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 января.

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Госпиталь вместимостью 100 коек будет развёрнут на базе центральной горбольницы Новошахтинска. Средства, выделенные из региональной казны, направят на закупку медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в настоящее время освобождаются ковидные койки. Лечение в стационарах получают почти на 600 пациентов меньше, чем в начале января 2021 года.

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