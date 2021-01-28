Москва, , 12:27 — REGNUM «Зелёная» энергетика и охрана окружающей среды — модная во всём мире тема, американские демократы её активно продвигают в своей политической повестке дня, но главное, почему Джо Байден пересматривает решения Дональда Трампа — только потому, что он не Трамп, во-первых, и потому что демократы ненавидят предыдущего президента, во-вторых, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«А сланцевая отрасль пока живёт своей жизнью, но нельзя сказать, что после тяжелейшего 2020 года она живёт хорошо. И в дальнейшем её положение при достаточно низких для сланцевиков ценах на нефть и понимания, что сверхвысокая рентабельность ушла в прошлое и больше не вернётся, будет только ухудшаться.

Однако никаких гарантированных цен на бирже быть не может. Но мы полагаем, что, учитывая начало массовой вакцинации населения мира от пандемии коронавируса, цены в среднем в 2021 году будут продолжать расти, и в этом году мы снова увидим $60 за баррель.

В то же время, принимая во внимание, что спрос на нефть в условиях ещё никуда не исчезнувшей пандемии будет восстанавливаться медленно, мы предполагаем, что в текущем году снижение цен до $40−45 за баррель будет ещё возможно.

Курс Джо Байдена ничего не ставит под сомнение, Байден опытный политик, и привык не сомневаться, а действовать так, как он считает необходимым. Пока его краткосрочная стратегия выглядит так: если Трамп делал так, то мы сделаем иначе.

То есть Джо Байден пока занят тем, что отменяет наиболее громкие решения своего предшественника, а если посмотреть на эти действия более широко, становится ясно, что демократы решили полностью пересмотреть всё, чего смогли добиться или пытались добиться республиканцы при Трампе.

И если бы, допустим, президентский пост занял бы не Байден, а другой представитель Демократической партии, то он (или, допустим, она) поступили бы так же.

Что касается производителей традиционной нефти, прежде всего, нефтяных гигантов, они сами постепенно выходят из этого бизнеса, списывая активы в сланцевой и даже традиционной нефтедобыче на десятки миллиардов долларов, одновременно заявляя о развитии проектов в «зелёной» энергетике и защите окружающей среды.

А политика Байдена, выражаясь словами Фридриха Ницше, только «подталкивает падающего», добивая и без того находящуюся на грани краха сланцевую революцию», — высказала свое мнение эксперт.

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