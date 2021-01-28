Калуга, , 12:48 — REGNUM В Калужской области в 2020 году оборот розничной торговли составил 215 млрд 53 млн рублей. В товарной массе он уменьшился по сравнению с 2019 годом на 2,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

На розничных рынках и ярмарках в 2020 году реализовано товаров на сумму 7 млрд 334 млн рублей, что на 14,5% меньше, чем в 2019 году. И хотя оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 109 млрд 619 млн рублей, что в товарной массе на 0,1% больше 2019 года, то в торговле непродовольственными товарами оборот снизился на 4,5% — 105 млрд 434 млн рублей. Организациями общественного питания в 2020 году было реализовано продукции на 9 млрд 465 млн рублей (в сопоставимых ценах — на 13,5% меньше, чем в 2019 году).

Объем платных услуг населению Калужской области в 2020 году составил 48 млрд 11 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 12,2%меньше, чем в 2019 году. За 2020 год объем бытовых услуг уменьшился по сравнению с 2019 годом на 17,4%. Населению были оказаны оказано услуги бытового характера на 5 млрд 51 млн рублей.

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