Ульяновск, , 12:22 — REGNUM В Ульяновской области депутаты Законодательного собрания поддержали продление срока выплаты компенсации за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте парламента.

Речь идёт о социальной поддержке отдельных категорий граждан — одиноко проживающих неработающих пенсионеров и детей-сирот, а также семей, состоящих из неработающих пенсионеров. Они получают компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг.

Региональный закон, предусматривающий данную меру поддержки, действовал до начала 2021 года. Этот вид социальной помощи был предусмотрено в федеральном законе, который должен был вступить в силу с 1 января текущего года, но правительство России перенесло его действие на 1 июля 2021 года.

В ульяновском парламенте отмечают, что в результате в регионе на полгода без компенсаций могли остаться социально незащищённые категории жителей — всего 11 тыс. человек. Ульяновские депутаты предложили исправить «законодательный пробел» и продлить действие областного закона на период до вступления в силу федерального, говорится в сообщении.

В связи с этим было парламентариями единогласно принято решение о пролонгации регионального закона. На выплату компенсаций для оплаты жилья и коммунальных услуг в региональном бюджете предусмотрено 173,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатывают новые меры социальной поддержки медицинских работников. Власти отмечают, что он включает грантовую поддержку на повышение квалификации или профессиональную переподготовку специалистов, компенсацию найма жилья и проезда. По расчётам, дополнительную помощь могут получить около 2 тыс. человек.