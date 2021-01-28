Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Ростову-на-Дону из регионального бюджета перечислено около 3 млн рублей. Средства предназначены на покупку квартир жильцам ветхого дома на улице Суворова. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 января.

В свою очередь, муниципалитет обязуется выделить на расселение жильцов «гнилушки» примерно 1 млн 650 тыс. рублей. Общая сумма позволит расселить собственников четырёх квартир. Дом был признан аварийным ещё в 2018 году. Жильцы 21 квартиры были расселены ранее.

ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году ростовская прокуратура уличила власти в затягивании сроков расселения жильцов аварийного дома на улице Суворова. Проверка была проведена после того, как на объекте произошло обрушение перекрытий, и две пенсионерки провалились в подвал и получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти уточнили срок выдачи компенсаций жителям аварийного дома