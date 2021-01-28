Москва, , 12:17 — REGNUM Премьера пикапа Isuzu D-Мах следующего поколения состоится в России 4 февраля 2021 года. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на официальное представительство японского концерна.

Создан пикап на новой «тележке». Авто увеличилось в размерах, а колесная база «выросла» до 3125 мм. Кузов модели стал на 20% жестче, чем у предшественника. Кроме того, автопроизводители оснастили машину барабанными тормозами, пришедшими на смену дисковым. Также была модернизирована подвеска — там появились более крепкие рычаги.

Под капотом D-Мах следующего поколения установлен модернизированный дизельный мотор производительностью 190 «лошадей» (450 Нм). Двигатель сочетается с шестискоростной механической трансмиссией или «автоматом».

Стоимость внедорожника для российского рынка пока не разглашается.

Напомним, по данным Японской ассоциации автодилеров, в прошлом году дилеры продали в Японии 2 478 832 новых автомобиля (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.), что на 12,2% меньше, чем в 2019 году.

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