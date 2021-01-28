Якутск, 28 января 2021, 12:08 — REGNUM В арбитраж Якутии поступил банкротный иск к ООО «Маяк», которое по основному виду деятельности специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов. Истцом выступает АО «Новосибирский аффинажный завод». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.
Заявление подано 28 января 2021 года. Сумма претензий составляет 49 612 791,62 рубля. Одновременно с иском завод подал заявление о согласии на финансирование расходов по делу о банкротстве.
Для справки: АО «Новосибирский аффинажный завод» ведёт историю с 1926 года. По данным с сайта компании, АО входит в тройку крупнейших российских предприятий по объёму аффинажа драгоценных металлов.
Компания-ответчик учреждена в июле 2017 года в пгт Усть-Нера (Якутия). Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — около 140 человек. Директор и владелец — Вячеслав Федулинский, в активе которого также ещё две компании из этой же отрасли.
По данным из сводного госреестра участков недр и лицензий, ООО «Маяк» имело лицензию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на участок ручья Амбардах с притоками. Она была выдана в сентябре 2018 года и должна была действовать до 30 сентября 2021 года. В графе особые отметки указано, что прекращено право пользования на основании приказа территориального органа Роснедр № 434