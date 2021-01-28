Якутск, , 12:08 — REGNUM В арбитраж Якутии поступил банкротный иск к ООО «Маяк», которое по основному виду деятельности специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов. Истцом выступает АО «Новосибирский аффинажный завод». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Делу о банкротстве (сс) succo

Заявление подано 28 января 2021 года. Сумма претензий составляет 49 612 791,62 рубля. Одновременно с иском завод подал заявление о согласии на финансирование расходов по делу о банкротстве.

Компания-ответчик учреждена в июле 2017 года в пгт Усть-Нера (Якутия). Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — около 140 человек. Директор и владелец — Вячеслав Федулинский, в активе которого также ещё две компании из этой же отрасли.