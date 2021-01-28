Москва, , 12:05 — REGNUM В России недвижимость теряет свою функцию машинки для печатания денег олигархами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что лидеры российского рынка арендной недвижимости потеряли в 2020 году 24% своих доходов.

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«Понятно, почему так произошло. Речь идет в первую очередь об аренде офисной недвижимости и торгово-развлекательных центрах, — сказал Зубец. — Там в разгар пандемии ситуация была близка к катастрофе. Что касается 2021 года, то восстановление будет, но неполное. На рынке офисной недвижимости есть достаточно большое количество свободных площадей. Это касается и площадей под торговую недвижимость. В торговых центрах (не топовых) происходит снижение стоимости аренды и снижение заполняемости. А с офисной недвижимостью понятная история. Сейчас выяснилось, что можно треть сотрудников отправить на удалёнку и бизнесу ничего от этого не будет. Поэтому 30-процентного падения доходов в 2021 году не будет, но перспективы у рынка недвижимости достаточно слабые».

При этом Зубец уточнил, что прежде в России недвижимость была любимым инструментом вложения денег со стороны олигархов.

«Олигархическая машинка для печатания денег. И мы знаем, что очень многие владельцы недвижимости связаны с крупными чиновниками как регионального уровня, так и федерального. Но сегодня недвижимость теряет свой статус машинки для печатания денег и превращается просто в недвижимость. Как в любой другой развитой стране», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее журнал Forbes подсчитал, что в 2020 году владельцы компаний, которые получают наибольший доход от аренды недвижимости, потеряли 24% своих доходов.