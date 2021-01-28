Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Петербург получил 1 млрд рублей на ремонт дорог из федерального центра. Об этом 28 января сообщили в Смольном.

8 Знак Дорожные работы Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом город официально приступил к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», деньги поступили на 2021 год, они уже перечислены в федеральное казначейство по Петербургу.

«Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит и повысить безопасность на дорогах», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Из регионального бюджета на ремонт дорог в этом году выделено еще около 4 млрд рублей. Перечень дорог, которые будут отремонтированы за эти средства в текущем году, пока формируется.

Между тем в 2020 году в Петербурге починили около 3 млн кв. метров дорожного полотна, а общее финансирование составило 7 млрд рублей. Например, Октябрьскую набережную, Малоохтинский и Северный проспекты отремонтировали по новому методу объёмно-функционального проектирования, что позволит избежать колей, трещин и разрушения.

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Одна из целей «дорожного» нацпроекта — довести 85% региональных дорог до нормативного состояния. На последнем заседании правительства глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что Петербург, по неофициальным данным Минфина, попал в тройку регионов с лучшими показателями по проценту исполнения.

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