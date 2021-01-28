Ашхабад, , 11:55 — REGNUM По итогам 2020 года сельхозпроизводители Туркмении экспортировала 37,75 тыс. тонн томатов, сообщает 28 января агентство Orient.

В 2015 году республика поставляла в зарубежные страны 1,45 тыс. тонн томатов. Таким образом, за пять лет экспорт этого товара увеличился в 26 раз. Отмечается, что рост обеспечен за счет льготного кредитования сельхозпроизводителей на строительство теплиц.

Агентство также приводит данные по экспорту пластмассовых изделий. В 2020 году Туркмения экспортировала 14,6 тыс. тонн труб из полимерных пластмасс, что вдвое больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—октября 2020 года экспорт полиэтилена из Туркмении увеличился на 49,4% в денежном выражении. Производство увеличилось вдвое.

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